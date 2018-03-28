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(Görüntülü Haber) 2- Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, () ORTAKÖY'de bir gece kulübü önüde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.     Edinilen bilgiye göre,...

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, () ORTAKÖY'de bir gece kulübü önüde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.  

 

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde yaşandı.  İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga sonucu U.K., öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sırasında caddede bulunan bazı araçlara da mermiler isabet etti. Polisler de olay yerine güvenlik şeridi çekerek caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı. Yaklaşık 3.5 saat sonra ise cadde yeniden trafiğe açıldı. 

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