Haber: Süleyman KAYA - Kamera: İbrahim AKTÜRK /İSTANBUL,() Bahçelievler’de piyasaya sahte parfüm sürüldüğü ihbarı üzerine bir depoya baskın yapan polis, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 200 bin adet sahte parfüm ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere, Kocasinan Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir depoda sahte parfümler bulunduğu yolunda bir ihbar geldi. Bunun üzerine harekete geçen polis, adrese baskın düzenledi. Polis, depodaki A.Ç, isimli bir kişiyi gözaltı aldı. Polis, ünlü markaların taklitlerinin yapıldığı 200 bin adet sahte parfüm ele geçirdi. Parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu belirtildi. Gözaltına alınan A.Ç, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) 2 Milyon TL’lik sahte parfüm operasyonu
Haber: Süleyman KAYA - Kamera: İbrahim AKTÜRK /İSTANBUL,() Bahçelievler’de piyasaya sahte parfüm sürüldüğü ihbarı üzerine bir depoya baskın yapan polis, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 200 bin adet sahte parfüm...
08 Mart 2017 Çarşamba 14:18
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