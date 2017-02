(Görüntülü Haber) 2 kişiyi tabancayla yaralayan baba ile oğlu adliyede

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de aralarında husumet nedeniyle çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaralayıp kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan baba-oğul adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 2'nci Tugay Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Can (51) ve oğlu Erhan Can (32), yolda karşılaştıkları daha önceden kavgalo oldukları Emrah Satan (28) ve Tolga Sağdıç'la (24) tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda baba Erkan Can tabancayla ateş ederek Emrah Satan'ı karnından, Tolga Sağdıç'ı da bacağından yaraladı. Erkan Can ile oğlu Erhan Can olay yerinden kaçarken, yaralılardan Emrah Satan Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Tolga Sağdıç da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri otomobille kaçan Erkan Can ile oğlu Erhan Can'ı dün akşam saatlerinde olayda kullandıkları tabancayla birlikte Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen baba-oğul yapılan sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.