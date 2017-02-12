Sinan KABATEPE/ERELİ (Zonguldak) - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 2 kişinin yaralandığı, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin refüje çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu Kavakdibi mevkiinde meydana geldi. Alaplı İlçesi'nden Ereğli yönüne giden 37 yaşındaki Suat Özdemir yönetimindeki 67 TC 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce refüje çarptı, sonra uyarı levhalarını yıkarak durdu. Kazada, sürücü Suat Özdemir ile birlikte 34 yaşındaki Sevcan Alayoğlu yaralandı. Sağlık ekiplernin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerde sürücünün 270 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
(Görüntülü Haber) 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasında
Sinan KABATEPE/ERELİ (Zonguldak) - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 2 kişinin yaralandığı, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin refüje çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Ereğli-Alaplı...
12 Şubat 2017 Pazar 21:31
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