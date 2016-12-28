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(Görüntülü Haber) 2- Kemer'de kaçak kazıda külçe altın bulundu iddiası

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde dağlık alandaki kaçak kazıda külçe altın bulunduğu iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi...

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde dağlık alandaki kaçak kazıda külçe altın bulunduğu iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi Göynük Kanyonu içerisindeki dağlık alanda kaçak kazı yapılarak külçe altın bulunduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı. Bazı noktalarda kaçak kazı yapıldığı belirlenirken, çevrede araştırma yapan ekipler herhangi bir şüpheliye rastlamadı. Olayın ardından adı açıklanmayan 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma kaçak kazı yapılan bölgeyi çembere alırken, içeri araç ve yaya girişini yasakladı. Bölgede mağara benzeri bir yapı bulunurken, içine henüz ulaşımadığı belirtildi. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından da bölgeye özel bir ekibin görevlendirildiği ve incelemenin sürdüğü kaydedildi.

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