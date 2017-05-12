(Görüntülü Haber) 2- Kayseri’de üniversite öğrencisi PKK’dan gözaltına alındı

KAYSERİ’de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, Erciyes Üniversitesi’ne kayıtlı 'Tolhildan Rıha' kod adlı D.K. yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elde edilen dokümanların incelenmesi sonucu, bazı örgüt üyelerinin deşifre olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Deşifre edilen, geçmiş dönemde Diyarbakır’da, cezaevlerindeki PKK/KCK terör örgütüne bağlı suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunan kişilerce, terörist başına sözde uygulanan tecridi protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen yasadışı eylemlere katılması nedeniyle tutuklanan ve tahliye edilen, daha sonra 2014 yılında terör örgütünün yapılanmalarından Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içinde eğitim aldıktan sonra Kayseri’ye gelerek Erciyes Üniversitesi’ne kayıt yaptırarak eğitime başlayan örgüt mensubu Tolhildan Rıha kod adlı D.K., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı’’ denildi.



Gözaltına alınan D.K.'nın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.