Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...
'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda şehit annesi baygınlık geçirdi
Şehit annesi mahkemede baygınlık geçirdi

(Görüntülü Haber) 2- İş makinesi doğalgaz borusunu deldi, 2 araç alev alev yandı

Sinan BİLGİLİ - Süleyman KAYA / İSTANBUL, () BAĞCILAR'da su borusu döşenirken iş makinası doğalgaz borusunu deldi. İş makinesi ile bir kamyonet alev alev yandı. Bağcılar Osmangazi Caddesi üzerinde, İSKİ tarafından taşeron firmaya...

Sinan BİLGİLİ - Süleyman KAYA / İSTANBUL, () BAĞCILAR'da su borusu döşenirken iş makinası doğalgaz borusunu deldi. İş makinesi ile bir kamyonet alev alev yandı. Bağcılar Osmangazi Caddesi üzerinde, İSKİ tarafından taşeron firmaya yaptırılan su borusu döşeme çalışmaları sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Borunun delinmesiyle doğalgaz alev aldı. Alevler iş makinesi ve işçilere ait bir kamyonete sıçradı. Çalışanlar ve çevredekiler bölgeden hemen uzaklaşarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada bölgeye gelen doğalgaz ekipleri de hattaki doğalgazı kesti. YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246