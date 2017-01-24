Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu
'Ailemle görüşmek istemiyorum'
2016'da 12 milyar liralık senet protesto edildi
1 milyon senet protesto edildi
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı

(Görüntülü Haber) 2 İranlı, TIR kabininde karbonmonoksitten zehirlenip öldü (Ek foto)

Gökhan CEYLAN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS merkeze bağlı Köklüce köyü yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda TIR'da uyuyan İran uyruklu 2 kişi ölü bulundu. Sağlık ekipleri, 2 kişinin ölüm nedeninin karbonmonoksit zehirlenmesi...

Gökhan CEYLAN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS merkeze bağlı Köklüce köyü yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda TIR'da uyuyan İran uyruklu 2 kişi ölü bulundu. Sağlık ekipleri, 2 kişinin ölüm nedeninin karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu söyledi. İran'dan Kütahya'ya kimyevi madde taşıyan İran plakalı 2 TIR, sabaha karşı Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan Köklüce köyü yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda durdu. TIR sürücüleri soğuk hava nedeniyle araçlarını çalışır vaziyette bırakıp sabaha kadar burada uyudu. TIR sahiplerinden Ferheng Parsa sabah uyandığında diğer TIR'daki kardeşi Syamek Parsa (33) ve şoförleri Hafız Kavendi (52)'yi uyandırmak istedi ancak başaramadı. Bunun üzerine TIR'ın camını kıran Ferheng Parsa, ön koltukta uyuyan kardeşi Syamek Parsa ve arkada yatan şoförleri Hafız Kavendi'nin öldüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İran uyruklu kişilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Parsa ve Kavendi'nin cenazeleri jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55