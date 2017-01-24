(Görüntülü Haber) 2 İranlı, TIR kabininde karbonmonoksitten zehirlenip öldü (Ek foto)

Gökhan CEYLAN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS merkeze bağlı Köklüce köyü yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda TIR'da uyuyan İran uyruklu 2 kişi ölü bulundu. Sağlık ekipleri, 2 kişinin ölüm nedeninin karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu söyledi. İran'dan Kütahya'ya kimyevi madde taşıyan İran plakalı 2 TIR, sabaha karşı Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan Köklüce köyü yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda durdu. TIR sürücüleri soğuk hava nedeniyle araçlarını çalışır vaziyette bırakıp sabaha kadar burada uyudu. TIR sahiplerinden Ferheng Parsa sabah uyandığında diğer TIR'daki kardeşi Syamek Parsa (33) ve şoförleri Hafız Kavendi (52)'yi uyandırmak istedi ancak başaramadı. Bunun üzerine TIR'ın camını kıran Ferheng Parsa, ön koltukta uyuyan kardeşi Syamek Parsa ve arkada yatan şoförleri Hafız Kavendi'nin öldüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İran uyruklu kişilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Parsa ve Kavendi'nin cenazeleri jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.