ŞEHİT CENAZELERİ GAZİANTEP'E GELDİ Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanları ile yaşanan çatışmada şehit olan 2 askerin Türk bayrağıyla bakrılı cenazeleri, helikopterle Gaziantep'e getirildi. Burada sağlık görevlileri tarafından ambulanslara taşınan cenazeler, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Bu 2 şehitle birlikte Fırat Kalkanı harekatının 169'uncu gününde şehitlerin sayısı 58'e yükseldi. Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, ()
(Görüntülü Haber) 2- El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
ŞEHİT CENAZELERİ GAZİANTEP'E GELDİ Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanları ile yaşanan çatışmada şehit olan 2 askerin Türk bayrağıyla bakrılı cenazeleri, helikopterle Gaziantep'e getirildi....
08 Şubat 2017 Çarşamba 15:28
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