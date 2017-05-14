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(Görüntülü Haber) 2 - Düğünden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 40 yaralı

ADANA'dan Aydın'a düğünden dönenleri taşıyan otobüsün Konya'da evrilmesi sonucu meydana gelen kazada 40 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 06.45 sıralarında Kadınhanı- Ilgın karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Adana'da...

ADANA'dan Aydın'a düğünden dönenleri taşıyan otobüsün Konya'da evrilmesi sonucu meydana gelen kazada 40 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 06.45 sıralarında Kadınhanı- Ilgın karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Adana'da yapılan düğüne katılıp Aydın'a, dönenleri taşıyan Sinan Çoşar, yönetimindeki 09 DA 555 plakalı otobüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otobüs şarampole yuvarlandı.



Kazada şoför Sinan Coşur ve birlikte 40 kişi yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahale ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan çoğunun kontrol amaçlı hastanele kaldırıldığı ve ayakta tedavi edildiği belirtildi.



Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yolculardan Alişan Emul, daha önce bir kaç kez otobüsün savurduğunu ve annesinin dün Muğla'da 24 kişinin öldüğü kazayı hatırlatıp, ''Biz de mi televizyonlara çıkacağız'' diyerek uyardığı şoförün, yakındaki akaryakıt istasyonuna girmek isterken direksiyon kontrolünü yitirdiğini söyledi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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