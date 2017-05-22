(Görüntülü Haber) 2- Demirkazık'ta 1 dağcı kayboldu
NİĞDE'de Demirkazık Dağı'na tırmanan 56 yaşında Serdar Ayrılmaz'ın kaybolduğu bildirildi. İstanbul'dan gelen profesyonel dağcı Serdar Ayrılmaz, dün Çamardı İlçesi'ndeki Demirkazık Dağı Cımbar Vadisi'ne tırmanışa geçti....
22 Mayıs 2017 Pazartesi 14:33
NİĞDE'de Demirkazık Dağı'na tırmanan 56 yaşında Serdar Ayrılmaz'ın kaybolduğu bildirildi. İstanbul'dan gelen profesyonel dağcı Serdar Ayrılmaz, dün Çamardı İlçesi'ndeki Demirkazık Dağı Cımbar Vadisi'ne tırmanışa geçti. Saat 21.00 sıralarında Çamardı İlçesi'nde oturan kardeşi Ayrılmaz'ın eve gelmemesi üzerine olayı jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, Serdar Yılmaz'ı bulmak için dün saat 22.00'de arama başlattı. Dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor.
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