(Görüntülü Haber) 2 çocuk annesinden, 'Adalet yerini bulsun' çağrısı

ADANA'da tecavüze uğradığını söyleyen 2 çocuk annesi T.A. (25), aldığı tehditler nedeniyle yaşamının altüst olduğunu söyledi. Hayatını kâbusa çevirenlerin mahkemede beraat ettiğini belirten T.A., "Tecavüze uğradım, mağdur edildim. Bana bir tek eşim sahip çıktı. Sesim lütfen duyulsun, bu olayın üstü kapatılmasın. Bu insanlar beni hâlâ tehdit ediyor. Adalet yerini bulsun, bu kişiler cezasız kalmasın" dedi. Merkez Sarıçam ilçesinde 2006'da 14 yaşındayken kaçarak işçi Mahmut A. (28) ile yaşamaya başlayan T.A., 16 yaşında anne oldu. T.A. ile Mahmut A. bir süre sonra resmi nikâh kıydı. Genç kadının bu evlilikten bir kız çocuğu daha oldu. İddiaya göre, Mahmut A.'nın kuzeni M.E.A. (49), bir yıl önce hoşlandığını söylediği T.A. ile sevgili olabilmek için genç kadına baskı yaptı. T.A. bunu kabul etmedi. Gelini M.A. ile hareket eden M.E.A., ardından T.A.'nın evinin bahçesinde ipe asılı iç çamaşırlarını çalarak birliktelik için telefonla tehdit etti. Yine ret yanıtı alan M.E.A., kadının telefon numarasını başka kişilere verdi. KÂBUS DOLU GÜNLER Birlikte yaşadığı Mahmut A. ve ve ailesine olayı anlatamayan genç kadını, bir süre sonra V.Ş. (24) telefonla arayıp cinsel ilişkiye girmek istediğini, elinde iç çamaşırları ve fotoğraflarının olduğunu söyledi. V.Ş., teklifini kabul etmemesi halinde bunları eşine göndermekle tehdit etti. Genç kadına, fotoğrafları silmesi için görüştüğü V.Ş. tecavüz etti. T.A., ayrıca C.G.'nin de telefonunu gasp ettiğini kaydetti. T.A.'nın şikâyeti üzerine gözaltına alınan V.Ş. ile M.E.A., M.A. ve C.G., delil yetersizliğinden beraat etti. İki kızı olduğunu söyleyen T.A., sesinin duyulmasını ve olayın üstünün kapatılmamasını istedi. T.A., halen tehditler aldığını belirterek başından geçenleri şöyle anlattı: "V.Ş., benden özel fotoğraflar göndermemi istedi. Çok korktum, ne yapacağımı bilmiyordum, fotoğraf gönderdim. Bu süreçte C.G. isimli biri de benimle görüşmek için ısrarcı oldu, görüştüm ve benim telefonumu gasp etti. Fotoğrafımı alan V.Ş. 2 gün sonra arayıp görüşmek istedi. Fotoğrafımı silmesi için görüşmeyi kabul ettim. 19 Ocak 2017 tarihinde otomobilde V.Ş. bana tecavüz etti. Bağırıp çağırdığım için korktu ve hız yapınca otomobil kaza yaptı. Bu kazada kolum kırıldı. Şikâyetçi olmamam için V.Ş. 'Ben PKK'lı teröristim, seni dağa kaldırırım' diye tehdit etti. Yaşadıklarımdan dolayı psikolojim bozuldu, hastanede tedavi gördüm ve bu süreçte polise gidip şikâyetçi oldum. Tehditlerde bulunup bana tecavüz eden V.Ş. ile tehdit eden M.E.A., gelini M.A. ve C.G.'den şikâyetçi oldum. Polisler bunları gözaltına aldı. Tüm suçlamaları reddettikleri için mahkemede delil yetersizliğinden beraat ettiler. Ben 2 çocuk sahibi bir kadınım. Tecavüze uğradım, mağdur edildim. Bana bir tek eşim sahip çıktı. Sesim lütfen duyulsun, bu olayın üstü kapatılmasın. Bu insanlar beni hâlâ tehdit ediyor. Adalet yerini bulsun, bu kişiler cezasız kalmasın."