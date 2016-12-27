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(Görüntülü Haber) 2 çocuk annesi, şiddet gördüğü için ayrı yaşadığı eş tarafından öldürüldü

Murat ÇAĞLAR- Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın merkez İpekyolu İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Şehriban Dinç, iddiaya göre tedbir kararının bittiği gün zorla eve giren ayrı yaşadığı eşi 20 yaşındaki...

Murat ÇAĞLAR- Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın merkez İpekyolu İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Şehriban Dinç, iddiaya göre tedbir kararının bittiği gün zorla eve giren ayrı yaşadığı eşi 20 yaşındaki Esat Dinç tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Cinayetten sonra kendisi gibi çobanlık yapan babasını yaşadığı köye gidip burada saklanan Esat Dinç, polis tarafından saman yığınları arasında yakalandı. Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde geçen cumartesi günü meydana geldi. 2 ve 5 yaşında iki erkek çocuk annesi Şehriban Dinç, ayrı yaşadığı kocasından şiddet gördüğü için yetkililere başvurarak eve yaklaşmama kararı aldırdı. Ancak tedbir karararını bittiği gün eve gelerek zorla kapıyı açtıran Esat Dinç, çocuklarının gözleri önünde, yanında getirdiği tabancayla ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırdı. Başına 2 kurşun isabet eden Şehriban Dinç yaralanırken,bazı mermiler de kapıya isabet etti. Saldırının ardından Esat Dinç kaçarken, silah sesi üzerine eve gelen komşuları Şehriban Dinç'i kanlar içerisinde buldu. Başından aldığı 2 kurşun yarasıyla hastaneye kaldırılan Şehriban Dinç, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen geçen pazar günü hayatını kaybetti. Saldırının ardından polis de geniş çaplı soruşturma başlattı. Kayıplara karışan Esat Dinç'in merkeze bağlı Kumluca Mahallesi'nde babasına ait evde kaldığının belirlenmesi üzerine operasyon yapıldı. Geçen pazar günü yapılan operasyonda ev ve çevrsinde geniş çaplı arama yapıldı. Dinç, aramalar sonunda, evin yan tarafında bulunan samanlıkta saman yığınları arasında gizlenmiş halde bulundu. 2 çocuk annesi Şehriban Dinç, yapılan otopsinin ardından toprağa verilirken, cinayet zanlısı koca ise dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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