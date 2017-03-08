(Görüntülü Haber) 2 Çocuk annesi Kadınlar Günü'nde canına kıydı

Bülent TATLI / SUŞEHRİ(Sivas), () - SİVAS'ın Suşehri İlçesi'nde 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Tülay Özdemir, evinde yalnız olduğu sırada tabancayla başına ateş ederek canına kıydı. Olay saat 11.00 sıralarında Suşehri İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Polis Adem Başar Caddesi üzerindeki Özdemir Apartmanın üst katında meydana geldi. İlçede kafe işletmeciliği yapan eski MHP ilçe Başkanı Hubiyar Özdemir ile evli olan 13 ve 10 yaşlarında bir kız ve bir erkek çocuk sahibi Tülay Özdemir, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturduğu aile apartmanında evde yalnız kaldığı sırada eşine ait ruhsatlı tabancayı başına dayayarak ateşledi. Olayın duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Tülay Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tülay Özdemir'in ceseti tabuta konularak evden çıkartılıp Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyan eşi ve yakınları eve akın etti. Fenalık geçiren Hubiyar Özdemir hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında iki çocuğun da okulda olduğu belirtildi. Genç kadının bir süredir depresyon ilaçları kullandığı belirlendi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Özdemir'in cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.