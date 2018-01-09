(Görüntülü Haber) 2 çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Onları görmedim

KONYA'da aralarında husumet bulunan 2 sürücünün 15 ay önce trafikteki kovalamacası sırasında kontrolden çıkan minibüsün, trafik ışıklarında çarptığı mendil satan 3 kardeşten 2'si öldü, 1'i yaralandı. Tutuklanan ve 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanan sürücüler Cumaali Çetin ve Atilla Mayda, 6'ncı kez hakim karşısına çıktı. Sürücülerden Atilla Mayda, "Ben çocukları hiç görmedim. Cumaali arkadan aracıma çarptı'' dedi.



Kaza, 21 Ekim 2016 tarihinde akşam saatlerinde merkez Meram İlçesi Taşcami Uzunharmarlar Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Resul (10), İsmail (8) ve Yakup Çiçek (6) kardeşler okul harçlıklarını çıkartmak için ışıklı kavşakta mendil satmaya başladı. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan ve trafikte karşılaşan Cumaali Çetin (37) yönetimindeki 42 AKK 47 plakalı minibüsüyle, Atilla Mayda (42) yönetimindeki kullandığı 42 CFC 55 plakalı otomobili kovalamaya başladı.



3 KARDEŞİ EZDİ



Kovalamaca sırasında Mayda, kırmızı ışık yandığı için yavaşlamak istedi. Bu sırada arkadan gelen minibüs, hızla otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje çıkıp Yakup, İsmail ve Resul Çiçek kardeşleri ezdi. Durumları ağır olan çocuklardan Yakup Çiçek kaza günü, Resul Çiçek de 1 gün sonra tedavi gördükleri hastanede öldü. İsmail Çiçek de tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu oldu.



2 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI



Kazadan sonra sürücüler; Atilla Mayda ve Cumaali Çetin gözaltına alındı. İki sürücü, polisteki ifadesinde aralarında husumet bulunduğunu trafikte karşılaşınca başlayan kovalamaca esnasında kazanın meydana geldiğini söyledi. Sürücüler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.



'ÇOCUKLARI GÖRMEDİM'



Konya'daki 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanan sürücüler Mayda ve Çetin, 6'ncı kez hakim karşısına çıktı. Sanık sürücülerden Atilla Mayda, savunmasında çocukları görmediğini belirterek, "Cumaali beni kovalamaya başladı. Işıklara geldiğimizde yavaşlamak istedim. Ancak, Cumaali arkadan bana çarptı. Arabayla refüje çıktım. Kapı sıkıştığı için arabadan inemedim. Daha sonra çevredekiler gelip arabayı kaldırıp refüjden indirdi. Ben çocukları hiç görmedim. Arabayı yaklaşık 100 metre ileriye park edip, polise kaza yaptığımı söyledim. Polis kazada ölenler olduğunu söyledi. Çok şaşırdım" dedi



'ARACIN ALTINDA ÇOCUKLAR VAR' DİYE BAĞIRDIM'



Atilla Mayda'nın kaza ardından bölgeden ayrılmaya çalıştığını öne süren Cumaali Çetin ise "Aracın altında çocuklar var" diye bağırarak Mayda'yı uyardığını söyledi. Çetin, şöyle konuştu:



"Ben ilk kaza anında Atilla'nın çocuklara vurup- vurmadığını görmedim. Aracı kaldırmaya çalışıyordum. Ancak Atilla aracı kaçırmaya çalışıyordu. Atilla'ya 'Aracın altında çocuklar var' diye bağırdım. Buna rağmen araçtan inmedi. Kaçmak için uğraşıyordu. Araçtan insin diye Atilla'nın camına vuruyordum. Oradaki vatandaşlar aracı kaldırıp, çocukları altından çıkarmaya çalışıyordu."



Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.