(Görüntülü Haber) 19 Mayıs'ta eyleme hazırlanan 7 DEAŞ militanı yakalandı

İZMİR, () - İZMİR merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde sansasyonel eylem hazırlığında olan 7 DAEŞ üyesi yakalandı. Terör örgütü üyelerinin, Suriye'ye gidip DAEŞ saflarında çatışmalara girdikleri, yine bu bölgelerde bulunan kişilerle bağlantılarının devam ettiği de saptandı.



19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde DAEŞ'ın sansasyonel eylem hazırlığında olduğu bilgisini alan İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, araştırmalardan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon yaptı. İzmir merkezli olarak İstanbul, Erzurum ve Mardin illerinde yapılan operasyonda, 7 örgüt üyesi yakalandı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin de arandığı açıklandı.



19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kana bulama planları yapan örgüt üyelerinin, daha önce Suriye'ye gidip DAEŞ saflarında çatışmalara girdikleri, yine bu bölgelerde bulunan kişilerle bağlantılarının devam ettiği de saptandı.