(Görüntülü Haber) 19 günde 28 gasp yapan "seri" gaspçılar yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() ESENYURT ve Avcılar’da kendilerine polis süsü vererek yolda yürüyen vatandaşları çevirip bıçak ve pompalı tüfek tehdidi ile önce döven daha sonra gasp eden 6 kişi yakalandı. 19 gün içinde, 28 olay gerçekleştiren şüphelilerin Yılmaz T. adlı kurbanlarını cebindeki 10.5 lirayı gasp etmek için 12 yerinden bıçakladıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. KENDİLERİNE ADRES SORANI BİLE GASP ETMİŞLER Esenyurt ve Avcılar bölgelerinde 07 Şubat 2017 tarihinden itibaren artan gasp olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Şüphelilerin otomobillerle gezdikleri yolda yürüyen vatandaşların yanına yaklaşarak kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları daha sonra darp ederek cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin bir olayda kendilerine adres soran bir araca “Bizde oraya gidiyoruz.” diyerek bindikleri ve araçtakileri silah tehdidi ile gasp ettikleri belirlendi. 10.5 LİRA İÇİN 12 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞLAR Şüphelilerin ayrıca 15 Şubat 2017 tarihinde Esenyurt, Selahattin Eyübi mahallesi, Erzurum kongre caddesi üzerinde yolda durdurdukları Yılmaz T. adlı vatandaşın cebindeki 10.5 lirayı almak için 12 yerinden bıçakladıkları öğrenildi. Yılmaz T.’nin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. PUSU KURULARAK YAKALANDILAR Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Esenyurt ve Avcılar’da gasp yapan şebeke elemanlarını yakalamak için bölgede pusu çalışması yaptı. Bir süre sonra gasp olaylarında kullandıkları otomobille gezerken fark edilen şüpheliler Ahmet D.(35), İlhan P.(27), Doğan I.(90), Erkan İ.(30), Sercan I.(25) Ertan Ö.(25) gözaltına alındılar. HEPSİ TUTUKLANDI Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden çok sayıda sabıkaları olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada olaylar sırasında kullandıkları pompalı tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin 07 Şubat 2017 ile 26 Şubat 2017 tarihleri arasında 28 gasp olayı gerçekleştirdikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.