Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flaş... Ermenek'te facia: Baba ile 2 çocuğu öldü
Ermenek'te facia: Baba ile 2...
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Havalimanında merdiven boşluğundan yolcu düştü
Havalimanında merdiven boşluğundan yolcu düştü
THY'NİN İÇ HAT SEFERLERİ BAŞLADI
THY'nin iç hat seferleri başladı

(Görüntülü Haber) 185 yıllık tarihi bina küle döndü

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55