(Görüntülü Haber) 178 DEAŞ hedefi vuruldu, 26 terörist öldürüldü

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 178 hedef karadan ve havadan bombalandı, 26 terörist öldürüldü. Türkiye sınırının terör unsurlarından temizlenerek güvenli hale getirilmesi için Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 175'inci gününe girdi. Terör örgütü DEAŞ'ın denetimindeki Suriye'nin El Bab kentinin ele geçirilmesine yönelik operasyonun sürdüğü bölgede dün karadan 135, havadan ise 43 hedef ateş altına alındı. Karadan ve havadan ateş altına alınan bölgede DEAŞ tarafından kullanılan çok sayıda bina ile 1 komuta kontrol merkezi ve 1 bomba yüklü araç imha edildi. 26 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrası devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 135 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 43 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 41 bina, 1 bombalı araç ve 1 komuta kontrol merkezi imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."