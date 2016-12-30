ADANA, () - ADANA'da 'yağma' suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan 30 yaşındaki Bilal Göçmen, saklandığı evde yakalandı. Merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi'nde çalışma yapan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2011 yılında bir markette meydana gelen silahlı soygun olayına karışmak suçundan 17 yıl hapis cezası alan ve cezası Yargıtay tarafından onanan Birol Göçmen'in Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı saptandı. Ekipler, yaptıkları baskında Göçmen'i yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Göçmen, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
(Görüntülü Haber) 17 yıl hapis cezası bulunan yağma suçlusu yakalandı
ADANA, () - ADANA'da 'yağma' suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan 30 yaşındaki Bilal Göçmen, saklandığı evde yakalandı. Merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi'nde çalışma yapan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri,...
30 Aralık 2016 Cuma 16:29
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.