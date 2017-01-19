(Görüntülü Haber) 162 kilo eroinle yakalanan 2 şüpheli adliyede (Yeniden)

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-BURSA'da, TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 162 kilogram eroin ile yakalanan M.K. ile E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan yola çıkan bir TIR'ın yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Dün, Ankara-Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında konuşlanan ekipler, 35 AK 7602 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramalarda, narkotik köpeği Alfa'nın tepki vermesiyle dorsedeki raylı sisteme gizlenmiş 320 paket halinde 162 kilogram eroin bulundu. İSTANBUL'A GÖTÜRECEKLERDİ Araçta bulunan M.K. ile E.E, gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde, eroini Van'dan yüklediklerini ve İstanbul'a götüreceklerini söyledi. İfadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, gazetecilerin sorularını cevapsız bırakırken, yüzlerini saklamaya çalıştı.