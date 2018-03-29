Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu

(Görüntülü Haber) 16 yıl önce İstanbul'da çalınan otomobil Adana'da bulundu

ADANA'da polisin, kayıp ve çalıntı otomobillere yönelik yaptığı çalışmada 2002 yılında İstanbul'dan çalınan bir otomobil de bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği...

ADANA'da polisin, kayıp ve çalıntı otomobillere yönelik yaptığı çalışmada 2002 yılında İstanbul'dan çalınan bir otomobil de bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği çalıntı, motor ve şase numarası değiştirilmiş otomobillere yönelik kent genelinde çalışma yaptı. Ekipler, yaptıkları araştırmada motor ve şase numarası değişitirilmiş 8 otomobili buldu. Ayrıca 2002 yılında İstanbul'dan çalınan ve Vicdan Zaimoğlu'na (55) ait olduğu tespit edilen otomobil de ele geçirildi. Polis, üzerinde sahte plaka olan aracın sahibine telefonla ulaştı. 16 yıl sonra aracının bulunduğunu öğrenen Zaimoğlu ise "Şaka mı yapıyorsunuz? Aradan o kadar uzun zaman geçti ki ben arabamın çalındığını bile unutmuştum" dedi. Zaimoğlu, daha sonra aracını almak için yola çıkacağını söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314