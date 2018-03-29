(Görüntülü Haber) 16 yıl önce İstanbul'da çalınan otomobil Adana'da bulundu

ADANA'da polisin, kayıp ve çalıntı otomobillere yönelik yaptığı çalışmada 2002 yılında İstanbul'dan çalınan bir otomobil de bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği çalıntı, motor ve şase numarası değiştirilmiş otomobillere yönelik kent genelinde çalışma yaptı. Ekipler, yaptıkları araştırmada motor ve şase numarası değişitirilmiş 8 otomobili buldu. Ayrıca 2002 yılında İstanbul'dan çalınan ve Vicdan Zaimoğlu'na (55) ait olduğu tespit edilen otomobil de ele geçirildi. Polis, üzerinde sahte plaka olan aracın sahibine telefonla ulaştı. 16 yıl sonra aracının bulunduğunu öğrenen Zaimoğlu ise "Şaka mı yapıyorsunuz? Aradan o kadar uzun zaman geçti ki ben arabamın çalındığını bile unutmuştum" dedi. Zaimoğlu, daha sonra aracını almak için yola çıkacağını söyledi.