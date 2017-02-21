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(Görüntülü Haber) 16 yaşındaki genç, harakiri yaptı

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, Kur’an kursu öğrencisi 16 yaşındaki Emre Ü. bıçakla harakiri yaparak kendini karnından yaraladı. Taşçıoğlu Kur’an Kursu'nda yaklaşık 1.5 yıldır eğitim gören Emre Ü. derslerde...

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, Kur’an kursu öğrencisi 16 yaşındaki Emre Ü. bıçakla harakiri yaparak kendini karnından yaraladı. Taşçıoğlu Kur’an Kursu'nda yaklaşık 1.5 yıldır eğitim gören Emre Ü. derslerde başarılı olamadığını belirterek, kurstan ayrılmak istedi. Hocalarının da onay vermesiyle Emre, arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrıldı. Emre, Kur’an kursundan uzaklaştıktan sonra Merkez Melikgazi ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı’nda elindeki bıçağı karnına sapladı. Gencin yere yığıldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans gönderildi. 112 ekipleri, yaralıyı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Emre’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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