TOPRAĞA VERİLDİ Gölcük’te, annesinin evi havalandırmak için açtığı pencereden balkona çıkıp, aşağı düşerek hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Hasan Kanpara, Gölcük Gaziler Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ümmiye Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.
(Görüntülü Haber) 1,5 yaşındaki Hasan, balkondan düşüp öldü (2)
TOPRAĞA VERİLDİ Gölcük’te, annesinin evi havalandırmak için açtığı pencereden balkona çıkıp, aşağı düşerek hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Hasan Kanpara, Gölcük Gaziler Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından...
07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:54
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