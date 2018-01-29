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(Görüntülü Haber) 1.5 milyon lira ödülle aranan DEAŞ'lı kadın adliyede

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçip, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmaya teslim olan, 'mavi kategori'de 1.5 milyon lira ödül ve kırmızı bülten ile 'DEAŞ üyesi olmak' suçundan aranan...

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçip, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmaya teslim olan, 'mavi kategori'de 1.5 milyon lira ödül ve kırmızı bülten ile 'DEAŞ üyesi olmak' suçundan aranan Demet Taşar, Adıyaman'da adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı'nca 'terör örgütü DEAŞ üyesi olmak' suçundan 1.5 milyon lira ödülle 'mavi kategori'de, Interpol tarafından ise kırmızı bülten ile aranan Demet Taşar, geçen pazartesi günü Suriye'den yasa dışı yollarla sınıra gelip, Ceylanpınar'da jandarmaya teslim oldu. Şanlıurfa'da polise teslim edilen Taşar, soruşturmanın yürütüldüğü Adıyaman'a getirildi. Emniyette ifadesi alınan Demet Taşar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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