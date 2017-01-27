Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Darıca Bayramoğlu Mahallesi Kastelli Sitesi'nde 13 katlı apartmanın çatısında bugün saat 21.45 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri evlerini terk ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) 13 katlı binada yangın korkuttu
Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Darıca Bayramoğlu Mahallesi Kastelli Sitesi'nde 13 katlı apartmanın çatısında bugün...
27 Ocak 2017 Cuma 23:39
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