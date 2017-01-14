Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -BURSA’nın İnegöl ilçesinde mermer fabrikasında 12 tonluk mermer bloğunun altında kalan Suriye uyruklu işçi 25 yaşındaki Ferah Hurşit Onbaşı, hayatını kaybetti. Olay, Bursa-Ankara Karayolu Kurşunlu Alibeyköy Kavşağı yakınlarında bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Burada işçi olarak çalışan Suriye Uyruklu Ferah Hurşit Onbaşı, 12 ton ağırlığındaki mermer bloğun altında kaldı. Evli ve 1 çocuk babası işci olay yerinde yaşamını yitirdi. İşçinin cesedi, İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri tarafından uzun süren çalışmanın ardından mermer bloğun altından çıkarıldı. Kazaya tanık olan arkadaşlarının sinir krizi geçirdiği Ferah Hurşit Onbaşı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
(Görüntülü Haber) 12 tonluk mermer bloğun altında kalan Suriyeli işçi öldü
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -BURSA’nın İnegöl ilçesinde mermer fabrikasında 12 tonluk mermer bloğunun altında kalan Suriye uyruklu işçi 25 yaşındaki Ferah Hurşit Onbaşı, hayatını kaybetti. Olay, Bursa-Ankara Karayolu Kurşunlu...
14 Ocak 2017 Cumartesi 12:01
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.