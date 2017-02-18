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(Görüntülü Haber) 12'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da çalıştığı inşaat halindeki 14 katlı binanın 12'nci katından düşen inşaat işçisi 54 yaşındaki Mehmet Bacak, hayatını kaybetti. Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Şeker Mahallesi...

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da çalıştığı inşaat halindeki 14 katlı binanın 12'nci katından düşen inşaat işçisi 54 yaşındaki Mehmet Bacak, hayatını kaybetti. Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Şeker Mahallesi Şahir Şehi Sokak'ta meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatın 12'inci katında vinçle iskele demirlerini yukarı çeken Mehmet Bacak, bir anlık dengesini kaybedip düştü. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bacak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Emniyet kemerini takmadığı, baretinin de başında olmadığı belirlenen Mehmet Bacak'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzeri Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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