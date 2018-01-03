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(Görüntülü Haber) '112 aşkı' karakolluk etti

ERZURUM'da 112 Acil Servis görevlilerin üniformasını giyerek caddede dolaşan Cihat Alişan (18), ihbar sonucu polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, "Ben bu mesleği çok seviyorum. O kadar seviyorum ki bazen üniforma ile yatıyorum"...

ERZURUM'da 112 Acil Servis görevlilerin üniformasını giyerek caddede dolaşan Cihat Alişan (18), ihbar sonucu polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, "Ben bu mesleği çok seviyorum. O kadar seviyorum ki bazen üniforma ile yatıyorum" diyen ve üzerinden de 112 amblemli kimlik kartı çıkan Alişan, serbest bırakıldı.

Erzurum'da yaşayan açık lise öğrencisi ve işsiz Cihat Alişan, iş elbisesi satan bir mağazadan 600 liraya Acil Tıp Teknisyeni (ATT) üniforması aldı. Alişan, iddiaya göre, bir internet sitesine sipariş vererek, 5 liraya 'sahte' ATT kimliği getirtti. Cihat Alişan, kentte günlerce üzerinde üniforma ile gezip, konuştuğu kişilere de kendisini ATT olarak tanıttı. Vatandaşlar şüphelendikleri Alişan'ı polise ihbar etti. Kısa sürede olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, Cihat Alişan'ı bir süre uzaktan takip etti. Bir polis memuru yanına yaklaştığı Alişan'a kimliğini göstererek, genci durdurdu. Polisleri karşısında görünce şaşıran Cihat Alişan, üzerindeki sahte görevli kimliğine el konulup, gözaltına alındı.

Cihat Alişan, ilk ifadesinde, polislere, "Ağabey ben bu mesleğin âşığıyım, çok seviyorum. Kıyafetleri çok havalı. Bu mesleği yapamadım ama kıyafetlerini satın alıp giyindim. Bana çok da yakıştı. Kıyafetlerini o kadar seviyorum ki bazen onlarla uyuyrum" diye konuştu.

Sivil polis aracıyla emniyete götürülen Cihat Alişan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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