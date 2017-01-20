(Görüntülü Haber) 11 kişinin ölümünün cezası 24 ay taksitle ödenecek

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'ndeki termik santralin kömür sahasında 6 yıl önce meydana gelen göçükte 11 kişinin ölümüyle ilgili yargılanan 23 kişiden 4'ü, 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, daha sonra hapis cezasını 91 bin 200'er lira paraya çevirdi ve bunun da 24 ay taksitle ödenmesine karar verildi. Afşin- Elbistan B Termik Santrali'nin Çöllolar Kömür Sahası'nda 6- 10 Şubat 2011 tarihlerinde meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği göçükle ilgili 9'u sahayı işleten Park Teknik Anonim Şirketi'nde görevli, 14'ü de EÜAŞ'ta görev yapan toplam 23 kişinin 'Bilinçli taksirle birden çok kimsenin ölümüne sebep olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlayan davanın 22'nci duruşmasına tek şikayetçi aile olan ölenlerden Muhsin Koşan'ın babası Cafer, annesi Keziban, eşi Gülgün Koşan ile çocukları, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. Duruşmada sanıklar suçsuz olduklarını savunurken, sanık avukatları da müvekkillerinin suçuz olduğunu belirtip beraatlarını istedi. Mahkeme savcısının mütalaasını vermesinin ardından karar açıklandı. Mahkeme heyetinin oy birliğiyle verdiği kararda Park Teknik Anonim Şirketi Genel Müdürü Şeref Göksu ile diğer personeller Yusuf Aydın, Refik Güray Eken ve Yakup Kaygusuz'u 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti daha sonra bu cezayı 91 bin 2oo'er lira para cezasına çevirip 24 ay taksitle ödenmesine hükmetti. Mahkeme heyeti diğer 19 sanığın da beraatına karar verdi. EÜAŞ VE BAKANLIK BÜROKRATLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU Mahkeme heyeti ayrıca, davada kusurları olduğu öne sürülen dönemin EÜAŞ Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyeleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. AİLE TEPKİ GÖSTERDİ Mahkeme sonunda Koşan ailesi adliyeden ayrılırken karara tepki gösterdi. Aile, gazetecilerin de sorularını yanıtsı bırakıp evlerine döndü. Ailenin avukatı Arif Emre İlhan ise Park Teknik Anonim Şirketi çalışanlarıyla ilgili şikayetlerini daha önce geri çektiklerini, EÜAŞ yetkilileri yönündeki şikayetlerinin ise devam ettiğini belirterek, "Beklediğimiz bir karar değildi, bu nedenle karar itirazımızı sunacağız. Bundan önceki mütalaada ne gariptir ki, EÜAŞ çalışanlarının bazıları yönünden bilinçli taksirle birden fazla adam öldürme yönünden mütalaa verilmişken, ikinci mütalaada tam tersine beraat talep edildi ve mahkeme de bu beraat talebine uydu. Biz bu yönde karara itiraz edeceğiz. Adaletin yerini bulmasını talep ediyoruz" diye konuştu. 'EÜAŞ ASLİ KUSURLU BULUNDU' Sanık avukatlarından Ersan Şen ise, mahkemenin kararını şöyle değerlendirdi: "3 ayrı sonuç çıktı. Bir, EÜAŞ'ın üst yönetimini asli kusurlu buldu ve onlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Tabi Danıştay daha önce o kişiler hakkında yargılama yolunu kapattı, bu saatten sonra nasıl bir yol açılır? EÜAŞ'ın burada yargılanan alt kademe çalışanları bakımından beraat kararı verildi. Park Teknik açısından bilinçli taksiri reddetti, meslekten mahrumiyeti reddetti, basit yani ikinci dereceden kusurlu saydı. Ancak 2011 yılında meydana gelen hadise bu kadar, uzun sürmemeliydi, adaletin geç gelmesi değil erken gelmesi, bir an önce yerine ulaşması önemliydi. Biz hala söylüyoruz, suçsuzuz." 9 KİŞİ HALEN 50 MİLYON METREKÜP TOPRAĞIN ALTINDA Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin kömür sahası olan ve Park Teknik Anonim Şirketi tarafından işletilen Çöllolar Kömür Sahası'nda 6 Şubat 2011'de meydana gelen göçükte kamyon şoförü Yaşar Alkaya hayatını kaybetti. Bu olaydan 4 gün sonra 10 Şubat 2011 tarihinde meydana gelen büyük göçükte ise işçilerden Ruşen Demir yaşamını yitirirken, jeoloji mühendisi Halil Tatlı, maden mühendisi Nail Yılmaz ile Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Cuma Yıldırım, Kemal Elmas, Adnan Demir, Tuğran Gökhan ve Aydoğan Polat toprak altında kaldı. Yaklaşık 2,5 kilometrekarelik bir alanda 50 milyon metreküp civarındaki toprağın altında kalan 9 kişiye aradan geçen 6 yıla rağmen hala ulaşılamadı.