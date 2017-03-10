Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,() - AKSARAY merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aralarında kadınların da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugün Aksaray merkezli Ankara, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa ve Niğde'de, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüte himmet parası adı altında finans sağladığı ve örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
(Görüntülü Haber) 11 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,() - AKSARAY merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aralarında kadınların da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı...
10 Mart 2017 Cuma 12:21
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