(Görüntülü Haber) 11 ay önce kaybolan avcıyı aramalar yeniden başladı

BARTIN'da, 11 ay önce çayda av tüfeği ile vurduğu ördeği almak isterken, akıntıya kapılarak kaybolan 32 yaşındaki Remiz Akardere'yi arama çalışmalarına yeniden başlandı. Yanaz Köyü Kangahu Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi, evli 3 çocuk babası Remzi Akardere, 20 Ocak 2016 tarihinde kuzeni 31 yaşındaki Hüseyin Akardere ile Kocaçay Çayı kenarında ördek avına çıktı. Remzi Akardere, Potbaşı mevkisinde çayın yüzeyinde vurduğu ördeği almak için suya girince akıntıya kapılarak kayboldu. Ankara ve Sakarya'dan gelen ekiplerin de katılımıyla yaklaşık 1 ay süren aramalarda Remzi Akardere bulunamadı. Remzi Akardere’nin ağabeyi Sezgin Akardere, Bartın Valiliği'ne başvurarak kardeşinin bulunması için yeniden arama yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibi, kaybolan Remzi Akardere'yi bulmak için 11 ay sonra yeniden arama çalışması başlattı. 15 kişilik ekip, Remzi Akardere’nin kaybolduğu Potbaşı mevkisine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Çağlayan mevkisinde aramalara başladı. Ekipler botlarla suyun yüzeyinde ve kıyı kesimlerde arama yaptı. Suyun içinde de demir çubuklarla dip araması yapıldı. Aramaları takip eden Sezgin Akardere, kardeşinin 11 ay önce kaybolduğunu hatırlatarak, "Yeniden arama çalışmalarının yapılması için valiliğe başvurduk. Onlar da bize yardımcı oldu ve geçen sene gelen jandarma arama kurtarma ekipleri yeniden geldi. Kardeşimden o günden sonra hiçbir haber alamadık. Sadece kaybolduktan 3 gün sonra eldivenine ulaştık. Başka hiç emaresine ulaşamadık. Artık bulunsun, hiç olmazsa nerede olduğunu bilelim" dedi.