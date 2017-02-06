(Görüntülü Haber) 103 sanıklı Adana FETÖ davası başladı

ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 36'sı tutuklu 103 iş adamının yargılanmalarına başlandı. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşma için özel salon hazırlanıp geniş güvenlik önlemi alındı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgüte finans sağladıkları iddia edilen işadamları hakkında adli işlem yapıldı. Cumhuriyet Savcısı, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 14'ü firari 103 işadamı hakkında 'terör örgütüne üye olmaktan' 15 yıl, 'terör örgütüne finans sağlamak' suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 25'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İş adamlarının toplantılar organize ederek örgüte himmet adında para topladıkları iddia edildi. GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 36'sı tutuklu olan sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi içerisinde 375 kişilik özel bir salon hazırlandı. Bugün duruşmanın ilk celsesinde avukatlar ve sanık yakınları aranarak duruşma salonuna alınırken bina içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Ayrıca duruşmayı izlemek isteyen gazetecilere hazırlanmış dilekçe örneğini imzalatılarak mahkeme başkanının uygun gördüğü basın mensuplarının binaya alınmasına izin verildi.