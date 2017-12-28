OTOGARDA BULUNDU Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,() Kahramanmaraş'ta salı günü iş aramak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fatmagül Berk, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulundu. Ailevi nedenlerden dolayı evinden ayrıldığı öğrenilen genç kız, polis tarafından emniyete götürüldü.
(Görüntülü Haber) 100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu
OTOGARDA BULUNDU Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,() Kahramanmaraş'ta salı günü iş aramak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fatmagül Berk, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs...
28 Aralık 2017 Perşembe 09:13
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