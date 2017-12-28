(Görüntülü Haber) 100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

OTOGARDA BULUNDU Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,() Kahramanmaraş'ta salı günü iş aramak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fatmagül Berk, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulundu. Ailevi nedenlerden dolayı evinden ayrıldığı öğrenilen genç kız, polis tarafından emniyete götürüldü.