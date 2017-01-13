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(Görüntülü Haber) 10 yaşındaki kızı taciz eden 72 yaşındaki şüpheli tutuklandı

ADANA'da 72 yaşındaki E.Y., markette rafların arasında sıkıştırdığı 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde oturan E.Y., ekmek almak için evden...

ADANA'da 72 yaşındaki E.Y., markette rafların arasında sıkıştırdığı 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde oturan E.Y., ekmek almak için evden çıktı. Bahçelievler Caddesi üzerindeki markete giden E.Y., markete giren ve ismi açıklanmayan 10 yaşındaki kızı rafların arasına sıkıştırıp, dudaklarından öptü. Minik kızın cinsel organını da elleyen E.Y.'yi, market sahibi yakaladı. İhbar üzerine gözaltına alınan E.Y., "Dudağından öptüm, başka bir şey yapmadım. Kötü bir niyetim yoktu" diye ifade verdi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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