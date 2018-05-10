(Görüntülü Haber) 10 katlı apartmanın çatısından düşen genç öldü
SİVAS'ta, 10 katlı apartmanın çatısından düşen Yücel Şahin (23) hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında Pulur Mahallesi Eski Garajlar Sokakta bulunan 10 katlı bir apartmanda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın çatısına...
10 Mayıs 2018 Perşembe 22:20
SİVAS'ta, 10 katlı apartmanın çatısından düşen Yücel Şahin (23) hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında Pulur Mahallesi Eski Garajlar Sokakta bulunan 10 katlı bir apartmanda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın çatısına çıkan Yücel Şahin, iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü. Şahin'in yere düşmesini fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şahin, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Apartmanda ikamet etmediği öğrenilen Şahin'in çatıya çıkma nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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