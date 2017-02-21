Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY merkezli 10 ilde askerlere yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkan 18 kişiden 11'i gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma personeli 2 teğmen, 13 astsubay ve 3 uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Aksaray merkezli Ankara, Bursa, Kütahya, Karaman,Tunceli, Ağrı, Gaziantep, Kars ve İstanbul'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer şüphelilerle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.
(Görüntülü Haber) 10 ilde askere FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY merkezli 10 ilde askerlere yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkan 18 kişiden 11'i gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet...
21 Şubat 2017 Salı 11:57
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