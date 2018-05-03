Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Nisan günü 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan TSK içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Zonguldak, Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Mersin ile KKTC'de düzenlenen operasyonda 15 şüpheli askeri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) 10 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda 15 şüpheli adliyede
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik...
03 Mayıs 2018 Perşembe 10:21
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