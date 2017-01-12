ANKARA, () - TÜRKİYE genelinde, son 10 günde, 455 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından, terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak ülke genelinde 1-11 Ocak tarihleri arasında, 455 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 698 şüpheli yakalanırken, 1 ton esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda, 698 şüphelinin yakalandığı, 1 ton 657 kilo esrar, 68 kilo eroin, 12 kilo kokain, 2 kilo afyon sakızı, 11 kilo sentetik kannabinoid, 2 kilo metamfetamin, 121 bin 451 uyuşturucu tablet, 49 uzun namlulu silah ve 70 tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden 203'ünün adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.
(Görüntülü Haber) 10 günde 455 uyuşturucu operasyonu
ANKARA, () - TÜRKİYE genelinde, son 10 günde, 455 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından, terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak...
12 Ocak 2017 Perşembe 12:41
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