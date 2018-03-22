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(Görüntülü Haber) 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon polis kamerasında (Ek)

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()  ARNAVUTLUK'tan getirilen 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul ve Muğla Narkotik polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyona özel harekat...

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()  ARNAVUTLUK'tan getirilen 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul ve Muğla Narkotik polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyona özel harekat polisleri de destek vermişti. Operasyonda 11 kişi gözaltın alındı, ele geçirilen uyuşturucular emniyette sergilendi.


 

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye’ye uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takiple şüphelilerin Arnavutluk’tan Muğla’ya yatlarla uyuşturucu maddeler getirildiğini tespit etti. İstanbul ve Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden 250 polisin yaptığı çalışmalarda liderliğini Arnavutluk vatandaşı Met Kanani’nın yaptığı iddia edilen şüphelilerin her hareketi aralıksız olarak izlendi.


 

ARNAVUKLUK'TA HİÇ YAKALANMAMIŞ


 

İstanbul Narkotik polislerinin irtibata geçtiği Arnavutluk makamlarının da uluslararası uyuşturucu madde ticareti konusuyla ilgili Met Kanani’yi takip ettikleri fakat hiç yakalanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şüphelilerin deniz yoluyla Arnavutluktan bir yat limanına getirdiği uyuşturucu maddeleri Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde daha önceden tuttukları depolara konulduğunu belirledi.


 

EVLERE VE DEPOLARA EŞZAMANLI BASKIN


 

Bunun üzerine pazartesi günü operasyon kararı alan narkotik polisleri şüphelilerin kaldığı adreslere ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu depolara eşzamanlı operasyon düzenledi. İstanbul ve Muğla polisi yaptığı eş zamanlı ortak operasyonda 1 ton 100 kilo skunk ele geçirdi. Narkotik polisleri uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU BARONUNUN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


 

Yapılan operasyonda aralarında şebeke lideri Met Kanani, R.D.,R.S. ve B.L.’nin de arasında bulunduğu Arnavutluk vatandaşları ile T.A., M.M., S.Z., M.G., Y.M., Ç.İ. ve S.U. olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 1 ton 100 kilo skunk Vatan Caddesi’nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.


 

OPRASYON POLİS KAMERASINDA


 

Arnavutluk'tan getirilen 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan baskınlarda bazı şüphelilerin gözaltına alınması ve evlerde yapılan aramalar saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemler devam ediyor. 

 

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