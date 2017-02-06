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(Görüntülü Haber) 1 saat kum yığını altında kalan genç canlı kurtarıldı

Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin), () - MARDİN’in Nusaybin İlçesi’nde brikethanede çalışan 18 yaşındaki Can Altunkaynak, aniden kayan kumların altında kaldı. Olay yerine gelen jandarma ve arama-kurtarma ekiplerinin bir saat süren çalışmasından...

Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin), () - MARDİN’in Nusaybin İlçesi’nde brikethanede çalışan 18 yaşındaki Can Altunkaynak, aniden kayan kumların altında kaldı. Olay yerine gelen jandarma ve arama-kurtarma ekiplerinin bir saat süren çalışmasından sonra Can Altunkaynak, kumların altından canlı olarak çıkarıldı. Nusaybin İlçesi'nin Midyat yolu üzerinde bulunan İpek Yolu Mahallesi'ndeki brikethanede çalışan Can Altunkaynak, alanda bulunan ve henüz belirlenemeyen nedenle kayan kum yığınının altında kaldı. Çalışma arkadaşları itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleri ve iş makinelerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu Altunkaynak, kumların altından çıkarıldı. 112 Acil Servisi Ambulansı ile kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Altunkaynak’ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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