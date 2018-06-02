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(Görüntülü) Güvenlik kamerasından yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, inşaat malzemeleri satan iş yerinin kapılarını kırıp, minibüsle içeriye giren 3 kişi, bazı güvenlik kameralarının yönünü değiştirerek yaklaşık 20 bin lira değerinde malzeme çaldı. Polisin yakaladığı...

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, inşaat malzemeleri satan iş yerinin kapılarını kırıp, minibüsle içeriye giren 3 kişi, bazı güvenlik kameralarının yönünü değiştirerek yaklaşık 20 bin lira değerinde malzeme çaldı. Polisin yakaladığı 2 şüpheli, tutuklandı.

Malkara'da 20 Mayıs gecesi Hacıevhat Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde inşaat malzemeleri satan iş yerinin önüne gelen bir minibüs ve bir otomobilden inen 3 kişi, kapıyı açtıktan sonra bahçeye girdi. Tanınmamak için yüzlerini gizleyen ve bazı güvenlik kameralarının yönlerini sopalarla değiştiren şüpheliler, daha sonra kapı kilitlerini kırarak, iş yerine girdi. Olay anı ise şüphelilerin fark edemediği diğer güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, iş yerinden çaldıkları yaklaşık 20 bin lira değerinde çatı ve inşaat malzemesini araçlara yükledikten sonra olay yerinden kaçtı.

Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelilerinin N.S., E.S. ve N.K. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Edirne'de olduğunu belirleyen polis, burada N.S. ile E.S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Malkara'da soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, N.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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