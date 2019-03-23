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(Görüntülü) Gürültü ihbarına giden polisi bıçakladılar

ANTALYA'da, kardeşiyle gürültü yaptıkları için komşularının şikayetçi olduğu Secat U., eve gelerek kendisini uyaran polislerden Hasan Uslu'yu bıçakladı. Diğer polis memurunun da aldığı darbelerle yaralandığı olayda, kardeşlerden...

ANTALYA'da, kardeşiyle gürültü yaptıkları için komşularının şikayetçi olduğu Secat U., eve gelerek kendisini uyaran polislerden Hasan Uslu'yu bıçakladı. Diğer polis memurunun da aldığı darbelerle yaralandığı olayda, kardeşlerden Necat U. gözaltına alınırken, Secat U. ise kaçtı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak, tedavilerine başlandı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. Secat U. ve kardeşi Necat U.'nun evde yaptığı gürültüden rahatsız olan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekibi gönderildi. Belirtilen adrese giden iki polis memuru, Secat U. ve Necat U. kardeşleri uyarmak istedi. Ancak, iki kardeş, gelen polis ekiplerine tepki gösterdi. Çıkan tartışma üzerine Secat U., evden aldığı bıçakla, polislerden Hasan Uslu'yu kalçasından yaraladı. Uslu, kanlar içinde kalırken, saldırgan, iki katlı gecekondunun balkonundan atlayıp kaçtı. Çıkan arbede sırasında darbe alan diğer polis memuru da sol ayağından hafif yaralandı.

Yaralı polislerin çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı polisler, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili Necat U. gözaltına alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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