(Görüntülü) Gündüz devrilen TIR dorsesinde gece yangın çıktı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR dorsesinin devrildiği kazada, sürücü Cafer Erbey (30) yaralandı. Kazadan saatler sonra Nar yüklü dorsede ise yangın çıktı. Kaza saat 14.30 sıralarında Kemer ilçesinin Ulupınar mevkiinde meydana geldi. Kumluca-Antalya D-400 Karayolu'nda seyir halinde olan Cafer Erbey'in kullandığı nar yüklü 27 BH 852 plakalı TIR, Ulupınar mevkiine geldiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yoldan çıkarken, dorse devrildi. Kazada, sürücü Cafer Erbey çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Diğer yandan devrilen TIR dorsesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında zaman zaman dorsede patlamalar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çalışmalar sırasında yolda güvenlik önlemi alan ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.