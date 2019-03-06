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(Görüntülü) Gümüşhane'de, PKK'lı teröristlerin deposu bulundu

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK’lı teröristlere ait, topağa gömülü sığınak bulundu. İçinde yaşam malzameleri bulunan sığınağın teröristler tarafından depo...

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK’lı teröristlere ait, topağa gömülü sığınak bulundu. İçinde yaşam malzameleri bulunan sığınağın teröristler tarafından depo olarak kullanıldığı belirlendi.

Doğu Karadeniz bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birlikler ile Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) timlerinin birlikte yürüttüğü operasyonlar kapsamında, Kürtün ilçesi Kızılali Dağı mevkiinde, PKK’lı teröristlere ait sığınak bulundu. Toprağa gömülü olan ve depo olarak kullanılan sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerin yaz döneminde depolandığı ve sığınağın uzun süredir kullanılmadığı tahmin ediliyor. Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi. 

YAKIN BÖLGEDE SIĞINAK BULUNMUŞTU 

Bölgede, geçen yıl Kasım ayında 12 metrekarelik alanda, 2 metre yükseklikte banyo ve tuvalet yer alan sığınak ele geçirilmişti. İçerisinde çok sayıda yaşam ve gıda malzemelerinin depolandığı sığınağın küçük bir ev olarak kullandığı saptanmıştı. Bölgedeki karın eritilerek suyun içeri taşınmasını sağlayan sistem de bulunan sığınak incelemelerin ardından imha edilmişti. 

Son operasyonlarla PKK'nın kış üstlenmesine ağır darbe vurulduğu bildirildi. 

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