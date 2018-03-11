Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Görüntülü görüşmede kızıyla vedalaşıp, intihar etti

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde oturan İsmail B. (64), cep telefonuyla kızıyla görüntülü görüşme yapıp, vedalaştıktan sonra, kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Görüntülü görüşmede kızıyla vedalaşıp, intihar etti

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde oturan İsmail B. (64), cep telefonuyla kızıyla görüntülü görüşme yapıp, vedalaştıktan sonra, kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Kemer'de oturan İsmail B., önceki gün akşam çok sayıda ilaç alarak evinde intihar girişiminde bulundu. 10 çocuk, 20 torun sahibi İsmail B., birlikte oturduğu çocuklarının müdahalesiyle kurtarıldı. İsmail B., dün saat 10.00 sıralarında ise Kuzdere Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Bir süre sonra İsmail B., Şanlıurfa'da oturan kızını cep telefonundan görüntülü aradı. Görüşme sırasında kızı, İsmail B.'nin elindeki ipi gördü. İsmail B., Kelime-i Şehadet getirdikten sonra ses kesildi. Bunun üzerine kızı, Kemer'deki kardeşlerini arayıp durumu haber verdi.
Kemer'de oturan çocukları da jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda kişi, İsmail B.'nin 3 çocuğu ile enduro motosiklet kullanan 5 kişi eşliğinde arama çalışması başlattı. Aramada, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli arama kurtarma köpekleri 'Ocak' ve 'Anka' da kullanıldı.

Evinden çıkarak Ballıtaş Caddesi üzerindeki bir marketten çıkıp aynı cadde üzerindeki ormanlık alana yöneldiği belirlenen İsmail B.'yi arama çalışmaları bu alana yoğunlaştırıldı. Dün saat 19.00 sıralarında İsmail B.'nin cansız bedeni, iple ağaca asılı bulundu.
İsmail B.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Görüntülü Görüşmede Kızıyla VedalaşıpIntihar Etti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314