(Görüntülü) Gölete giren iki kardeşten biri boğuldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren iki kardeşten 11 yaşındaki Osman Kasal boğularak hayatını kaybetti.



Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Alaaddin Mahallesi'ndeki baraj göletinde meydana geldi. Ramazan ve Songül Kasal çifti, piknik yapmak için gölet çevresine gitti. Kasal çiftinin 11 yaşındaki oğlu Osman ile 5 yaşındaki kızı Melike Kasal iddiaya göre anne ve babasından habersiz oynamak için gölete gitti. Serinlemek için baraj göletine giren iki kardeş, suda oynamaya başladı. Bu sırada göletin derin kısmını fark etmeyen Osman Kasal gözden kayboldu. Ağabeyinin kaybolması üzerine Melike Kasal çevredekilerden yardım istedi. Küçük kızın çığlıkları üzerine bölgeye gelen vatandaşlar boğulma tehlikesi yaşayan Melike'yi sudan çıkardı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gölette Küçük Osman'ı aramaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından dalgıçlar Osman Kasal'ın cansız bedenini göletten çıkardı. Kasal'ın cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesedin çıkarılması sırasında baba Ramazan Kasal ile anne Songül Kasal sinir krizi geçirdi.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, boğulma tehlikesi yaşayan Melike Kasal'ın ise Acıpayam Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.