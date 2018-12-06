Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yağmur nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çökerken, park halindeki otomobil ve minibüste hasar oluştu. Olay, dün gece, Değirmendere Çanakkale Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan istinat duvarı, yağmur nedeniyle aniden çöktü. Duvar dibinde park halindeki 34 NJ 9764 plakalı otomobil ve 41 E 5128 plakalı minibüs, üzerine taşların düşmesi sonucu hasar gördü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, araçların boş olduğu görüldü. İstinat duvarının çöktüğü yere emniyet şeridi çekilirken, araçlarda hasar oluşması nedeniyle tutanak tutuldu.
(Görüntülü) Gölcük'te istinat duvarı çöktü: 2 araçta hasar var
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yağmur nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çökerken, park halindeki otomobil ve minibüste hasar oluştu. Olay, dün gece, Değirmendere Çanakkale Caddesi'nde...
06 Aralık 2018 Perşembe 12:05
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