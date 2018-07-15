(Görüntülü) Gölbaşı'nda fabrika yangını (6)
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Saat 16.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Ankara- Konya Karayolu, Vilayetler Evi kavşağında faaliyet gösteren, kablo ve çeşitli...
15 Temmuz 2018 Pazar 17:23
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Saat 16.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Ankara- Konya Karayolu, Vilayetler Evi kavşağında faaliyet gösteren, kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikada, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına, Gölbaşı ve Ankara Büyükşehir belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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