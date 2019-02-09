Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı:...
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' füze tatbikatına hazırlanıyor
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı'...
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...
Interpol ile Europol tarafından aranan Rus terörist, Kayseri'de yakalandı
Rus terörist, Kayseri'de yakalandı

(Görüntülü) Göçmen kaçakçılığı şebekesinin 8 üyesi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı şebekesinin 8 üyesi tutuklandı İzmir ve Konya'da, göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest...

Göçmen kaçakçılığı şebekesinin 8 üyesi tutuklandı

İzmir ve Konya'da, göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında, şebekenin kazandığı paraları sakladığı tespit edilen ve evinde 95 bin 775 dolar ele geçirilen Boubacar D.'nin de bulunduğu bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası, yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan yurt dışına geçişinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, tespit edilen 12 şüpheliyi yakalamak için geçen salı günü eş zamanlı operasyonlar yapıldı. İzmir ve Konya'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün kasası olduğu tespit edilen Mali uyruklu Boubacar D.'nin evinde, göçmen kaçakçılığından kazanıldığı tespit edilen 95 bin 775 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında, Boubacar D., Basmane'de otel sahibi olan Necati S. (34), Suriye uyruklu Mohamed Al N. (21), Sudan uyruklu Ali Tahir H. (51) ve Somali uyruklu Ahmed M.S.'nin (59) de bulunduğu bildirildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328